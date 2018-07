Mercato Inter, a sorpresa via i due calciatori: ecco di chi si tratta!

Inter: ancora cessioni

Il mercato dell’Inter è davvero in fermento sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore tutto gira intorno all’affare Malcom che ha già fatto intendere di volere il passaggio in nerazzurro a tutti i costi. Per un esterno che entra, considerato anche l’acquisto di Politano, dovrebbe essercene un altro che esce.

Si tratta di Antonio Candreva che secondo gli esperti di mercato di Sportitalia, sarebbe stato sondato da squadre estere quali Monaco e West Ham. Il classe 87, però, come conferma anche il suo agente Federico Pastorello ha intenzione di restare a Milano per giocarsi le sue carte e convincere Spalletti a puntare su di lui.

Non solo Candreva

Il nome dell’ex Lazio non è il solo a comparire nella lista cessioni degli agenti di Corso Vittorio Emanuele, infatti, si starebbe parlando di un addio circa Borja Valero.

Lo spagnolo, che aveva firmato un contratto da 5 anni la scorsa stagione, starebbe pensando di rientrare in Spagna al Villarreal, squadra nella quale si è fatto notare per essere prelevato successivamente dalla Fiorentina.

I contatti tra le due società sono stati avviati ma il centrocampista dovrà valutare la situazione. Sicuramente, età e condizioni fisiche, non gli consentiranno di giocare titolare in tutte le partite e il probabile arrivo di un altro centrocampista allontanerebbe maggiormente l’ ex viola.