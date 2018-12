Mercato Inter | Possibile addio di Miranda a gennaio. Ecco il sostituto

Mercato Inter | Miranda potrebbe salutare a gennaio, l’Inter ha già individuato il sostituto

Mercato Inter | La sessione di calciomercato di gennaio è ormai alle porte, visto che prenderà il via all’inizio del nuovo anno. I nerazzurri, rinforzati dalla presenza societaria di Marotta, sono pronti ad individuare i possibili rinforzi da consegnare a Luciano Spalletti. La società guidata da Suning dovrà però fare i conti anche con le possibile partenze, e con la conseguente necessità di sostituire chi dovesse lasciare.

Tra gli “scontenti” c’è senza dubbio Joao Miranda. Il difensore brasiliano ex Atletico Madrid non è contento del minutaggio che il tecnico toscano gli ha finora concesso, e sta premendo per andare via. Uno dei possibili futuri è quello che riporterebbe il difensore nella sua terra natia. Negli ultimi giorni si è fatta avanti anche l’ipotesi PSG, con Thiago Silva che starebbe sponsorizzando fortemente il nome di Miranda.

Alternativa

Se la volontà del giocatore dovesse restare questa l’Inter si vedrebbe costretta a valutare un’alternativa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport un nome papabile potrebbe essere quello di Cahill. Il difensore del Chelsea potrebbe lasciare Londra a zero, e i nerazzurri avevano già valutato la possibilità di ingaggiarlo.

Tuttavia questo nome all’inizio non aveva particolarmente scaldato l’ambiente. Ora però con la possibile partenza di Miranda lo scenario potrebbe cambiare, ed il fatto che Cahill potrebbe arrivare a zero sarebbe per l’Inter un’occasione da poter cogliere.