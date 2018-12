Mercato Inter | Un centrocampista rischia di sfumare: c’è la Juventus

Mercato Inter | Rischai di sfumare un forte obiettivo dell’Inter per il centrocampo, la Juventus lavora nell’ombra

Mercato Inter | La sessione di calciomercato invernale aprirà tra poco, e la dirigenza nerazzurra, che ora potrà contare anche su Marotta, sta lavorando per individuare i profili per rinforzare la rosa. Uno dei reparti che più di tutti necessita di essere oggetto di upgrade è il centrocampo. E la dirigenza agli ordini di Suning tiene d’occhio con molta attenzione il mercato dei giocatori svincolati e che potrebbero quindi arrivare a a parametro zero.

Tra i giocatori rispondenti a questo profilo spicca senza dubbio Ramsey. Il giocatore gallese ha il suo contratto co l’Arsenal in scadenza a giugno del 2019, e questo fa gola a parecchi club. L’Inter si sarebbe mossa da tempo sul calciatore, riscuotendo il bene stare dello stesso.

Nodo ingaggio

Tuttavia, stando a quanto riportato oggi da Calciomercato.com, nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra starebbe facendo dei passi indietro. A spaventare è la richiesta di ingaggio, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Inoltre ci sarebbero le notevoli commissioni richieste dagli agente del calciatore per perfezionare il passaggio.

Per questo quindi la pista Ramsey potrebbe essere abbandonata, o comunque al momento appare raffreddata. Sullo sfondo inoltre ci sarebbe la Juventus, che sta lavorando per portare il gallese a Torino a giungo.