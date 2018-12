Mercato Inter | Possibile l’arrivo di un top in prestito a gennaio?

Mercato Inter | Possibile che arrivi un top player a gennaio

Mercato Inter | La chiusura del girone di andata di questo campionato è ormai davvero vicina, e dopo l’ultima gara il calcio giocato lascerà spazio alla sessione di mercato. L’Inter è alla ricerca di rinforzi, e le zone del campo da occupare sono quelle ormai note. E’ lecito infatti pensare che Spalletti abbia chiesto alla dirigenza uno o due centrocampisti.

Nelle ultime ore sta girando insistentemente la voce che racconta di un’interesse dei nerazzurri per Mesut Ozil. Il trequartista turco ma naturalizzato in Germania ha il contratto in scadenza con l’Arsenal. Le due strade, ossia quella del club e del calciatore, sembrano essere destinate a dividersi, visto che la volontà reciproca appare essere quella di non rinnovare.7

Di certo un giocatore come Ozil a parametro zero può far gola a parecchi club, e l ‘Inter sembra essere tra questi. Stando a quanto riportato in Inghilterra, ed in particolare dal Times, l’Arsenal, pur di liberarsi dal pesante ingaggio del suo trequartista ( circa 15 milioni l’anno), starebbe pensando di cederlo a gennaio in prestito, per poi rimandare ogni valutazione sul futuro a giugno.

Anche per l’Inter lo stipendio sopra citato appare insostenibile, ragione per la quale Suning potrebbe fare una valutazione diversa. Se davvero la volontà dell’Arsenal risultasse quella di rendersi disponibile a cedere il calciatore a gennaio Ausilio potrebbe decidere di prenderlo in prestito. A giugno poi le strade si potrebbero separare, ma l’Inter avrebbe usufruito delle prestazioni di Ozil per sei mesi. L’operazione quindi sarebbe molto simile a quella di un anno fa, che aveva come protagonista Rafinha.