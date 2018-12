Mercato Inter | Nome nuovo per la difesa. Obiettivo: bruciare City e Atletico

Mercato Inter | Spunta un nome nuovo per la difesa. Sul giovane talento c’è già una concorrenza importante

Mercato Inter | Nome nuovo per la difesa dell’Inter quello rivelato da Tuttosport nell’edizione odierna. La sessione di gennaio è ormai alle porte, e Ausilio, insieme al resto della dirigenza, cui si unirà presto anche Marotta, sta studiano i nomi per rinforzare la rosa.

Per la difesa i nomi fatti finora erano quelli di mancini, in forza all’Atalanta, e di Andersen della Sampdoria. Il quotidiano sopra citato ha svelato un nome nuovo, raccontando anche un retroscena. Il giocatore seguito è Ozan Kabak, centrale turco in forza la Galatasaray.

La prova dell’interesse dell’Inter sta nel fatto che alcuni osservatori agli ordini di Suning erano presenti ieri ad assistere al derby contro il Besiktas. E gli stessi erano già presenti nel match tra Galatasary e Lokomotiv Mosca Kabak

Sul ragazzo c’è la forte concorrenza di Manchester City e Atletico Madrid, e gli uomini mercato nerazzurri vogliono cercare di giocare d’anticipo. L’Inter però non ha più slot per gli extracomunitari, ragione per la quale sta cercando un club italiano con cui fare l’operazione così da bruciare i tempi.

Da capire se poi la trattativa potrebbe decollare già per gennaio o se tutto verrebbe eventualmente rinviato alla sessione estiva di giugno.