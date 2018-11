Mercato Inter | Si mette male per due obiettivi per il centrocampo

Mercato Inter | Due super obiettivi per il centrocampo rischiano di sfumare

Mercato Inter | Dopo i grossi cambiamenti societari realizzatisi in queste ultime settimane, con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente, e l’imminente arrivo di Marotta, i nerazzurri iniziano a pensare al mercato.

Diversi sono i reparti da rinforzare, ma quello che più di tutti necessita di nuovi arrivi è senza dubbio il centrocampo. Al momento la coperta sulla linea mediana è davvero corta, motivo per il quale urge intervenire per dare maggiori alternative al tecnico Luciano Spalletti.

Obiettivo sfumato?

I nomi seguiti sono molti, ma una delle strategie che la società intende seguire è quella di andare a caccia di giocatori in scadenza. Uno dei nomi più suggestivi è senza dubbio quello di Rabiot. Il centrocampista francese in forza al PSG ha fatto capire di non avere intenzione di rinnovare il suo contratto che lo lega alla squadra parigina.

E l’Inter segue il ragazzo da tempo. Lo stesso Marotta lo aveva seguito per la Juventus, e adesso avrebbe voluto proseguire i contatti con l’obiettivo di portarlo in nerazzurro. Tuttavia Rabiot rischia seriamente di restare un sogno per la dirigenza dell’Inter, visto che dalla Spagna arrivano notizie poco incoraggianti.

Quando un giocatore di questo livello si libera a parametro zero è ovvio che le pretendenti non mancano. E tra queste spicca senza dubbio il Barcellona, che ha messo gli occhi su Rabiot per rinforzare la sua linea mediana. E stando a quanto riportato da Sport il francese avrebbe messo i catalani in cima alla lista delle preferenze per il suo futuro.

Altra beffa

Un altro obiettivo molto forte è Frenkie De Jong, centrocampista olandese in forza all’Ajax. Il giovane regista è uno dei talenti più seguiti, e anche in questo caso il Barcellona si è messa in fila tra le pretendenti. Tuttavia non sarebbero i blaugrana il pericolo principale, viso che la squadra che si sta muovendo in maniera più convinta è il Manchester City.

Stando a quanto scritto da The Mirror il club guidato da Guardiola avrebbe offerto addirittura 6′ milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni di De Jong.