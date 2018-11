Mercato Inter | Nerazzurri molto forti su un difensore ed un esterno

Mercato Inter | I nerazzurri hanno messo nel mirino due giocatori molto importanti

Mercato Inter | I nerazzurri sono molto attivi sul mercato, sempre alla ricerca di nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Al momento i nomi forti sono due- Si tratta di Joachim Andersen della Sampdoria e di Martial del Manchester United. Questi due obiettivi rappresentano in maniera puntuale le strategie degli uomini mercato dell’Inter. Si tratta infatti di una giovane promessa (il doriano) e di un parametro zero (il francese dello United).

Andersen

Per quanto riguarda il giocatore danese l’Inter si sta muovendo con grande anticipo rispetto alle rivali. Complici gli ottimi rapporti con la Sampdoria dopo l’affare Skriniar filtra ottimismo. Ausilio ha incontrato i dirigenti della Sampdoria martedì, nel corso della gara valida per la Youth League tra Inter e Bacellona.

Stando a quanto riportato da Tuttosport questo incontro era finalizzato all’individuazione delle contropartite tecniche da inserire nella trattativa. L’affare, sempre secondo il quotidiano sopra citato, potrebbe chiudersi con una cifra che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.

L’Inter ha intenzione di acquistare Andersen per avere un degno sostituto di Miranda.

Martial

In Inghilterra (Mirror su tutti), sono assolutamente convinti che i nerazzurri siano in vantaggio rispetto alle altre pretendenti per arrivare all’esterno d’attacco francese. Martial non sembra avere al momento l’intenzione di rinnovare il suo contratto con il club inglese, e l’Inter avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Sono diverse le squadre interessate, e su tutte spiccano le italiane Milan e Juventus. I nerazzurri però seguono Martial da tempo e stanno lavorando per portarlo a Milano a parametro zero.