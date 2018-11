Mercato Inter | Ieri Ausilio a colloquio per un talento che gioca in Serie A

Mercato Inter | Ieri Ausilio ha avuto un incontro per l’acquisto di un giovane talento che gioca in serie A

Mercato Inter | Il calciomercato, si sa, non si ferma mai. E Ausilio è sempre vigile per trovare affari anche in prospettiva futura. Il dirigente e uomo mercato dell’Inter in particolare sta seguendo da molto vicino le vicende che riguardano un giovane talento del nostro campionato. Si tratta di Joachim Andersen, difensore centrale in forza alla Sampdoria e che sta impressionando con le sue prestazioni.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Ausilio avrebbe avuto addirittura un incontro nella giornata di ieri con i dirigenti doriani. Sul giocatore ci sono diversi club, e su tutti spiccano gli interessamenti di Juventus e Tottenham. Tuttavia, secondo il quotidiano sopra citato, l’Inter avrebbe diversi vantaggi.

In primis ci sono gli ottimi rapporti tra i due club che risalgono ad un anno e mezzo fa circa, quando si perfezionò l’affare Skriniar. E proprio l’esplosione sportiva del giocatore slovacco con la maglia nerazzurra potrebbe spingere il danese ha scegliere di sposare proprio la causa nerazzurra.

Tuttavia l’affare si perfezionerebbe solamente a giugno, visto che a gennaio la Sampdoria non ha intenzione di privarsi del suo gioiello. L’Inter inoltre non è ancora sciolta dai vincoli del FFP (che termineranno a giungo). E poi al momento in quella posizione ci sono Skriniar, Miranda e De Vrij. Per questo l’aggiunta di un altro potenziale titolare potrebbe avere un effetto destabilizzante.