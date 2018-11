Mercato Inter | Nerazzurri vicini ad un giovane top player in scadenza?

Mercato Inter | I nerazzurri sarebbero in pole per un giovane top player in scadenza

Mercato Inter | La sessione di calciomercato invernale si avvicina, ed i nerazzurri monitorano con attenzione soprattutto il mercato dei parametri zero. Ausilio ha dimostrato di essere lungimirante per quanto riguarda le situazioni dei calciatori svincolati, basti pensare agli acquisti di De Vrij e Asamoah. E al momento questo tipo di mercato offre delle possibilità molto interessanti.

Tra queste spicca sicuramente il nome di Martial, il cui contratto con il Manchester United scadrà a giugno del 2019. L’esterno d’attacco francese al momento non sembra destinato a rimanere alla corte di José Mourinho, e l’Inter segue questo nome da tempo. Stando a quanto riportato da Daily Star i nerazzurri sarebbero addirittura in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti.

Ausilio starebbe cercando di convincere il giocatore ha sposare il progetto nerazzurro. L’obiettivo infatti è quello di convincerlo già a partire da gennaio a trasferirsi in nerazzurro (come accaduto co De Vrij), in modo tale che il trasferimento si concretizzerebbe a giugno senza esborsi economici per il cartellino. Tuttavia l’Inter, nonostante sarebbe avanti rispetto alle rivali, dovrà comunque fare i conti con le altre squadre interessate a Martial. Tra queste vengono citate dal tabloid inglese l’Everton, il Monaco e le italiane Juventus e Milan.