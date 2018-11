Mercato Inter | Derby con la Juve per il giovane talento che gioca in serie A

Mercato Inter | Derby d’Italia in vista per il giovane talento che gioca in serie A

Mercato Inter | I nerazzurri hanno messo nel mirino un giovane giocatore che gioca in serie A e che sta impressionando con le sue prestazioni. Si tratta di Joachim Andersen difensore danese ventiduenne in forza alla Sampdoria. Il ragazzo si sta mettendo davvero in luce alla corte di Giampaolo, tanto da attirare su di sé l’attenzione di diversi club.

Tra questi c’anche l’Inter, che potrebbe cercare un nuovo colpo “alla Skriniar”. Due estati fa Ausilio e Sabatini riuscirono a pescare il jolly proprio con i blucerchiati, nell’ambito della trattativa che portò a Genova Caprari. Ora la storia potrebbe ripetersi, ma su Andersen c’è una forte concorrenza. Su tutti spicca infatti l’interesse della Juventus, che sta valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore danese.

Come detto però l’ottimo campionato di cui si sta rendendo protagonista il difensore ha fatto si che aumentasse il numero delle squadre che vorrebbero accaparrarselo. La notizia riportata da FCIN parla infatti di un Tottenham che avrebbe messo gli occhi sul giovane talento della Sampdoria.

Gli inglesi dunque, avversari dell’Inter anche in Champions, vorrebbero insidiare i nerazzurri nella corsa ad Andersen.