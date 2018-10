Mercato Inter | Sogno Modric? No, Ausilio punta l’erede

Mercato Inter | Ausilio punta l’erede di Luka Modric per il centrocampo

Mercato Inter | Nei giorni passati si è fatta viva con convinzione la voce di un possibile tentativo dei nerazzurri a gennaio per portare a Milano Luka Modric. Il centrocampista vie campione del mondo è ai ferri corti con il Real Madrid, e Ausilio sogna di riuscire nell’impresa sfuggita in estate. Certo è che nella sessione invernale di calciomercato Spalletti vorrà un rinforzo sulla linea mediana, dove la coperta al momento è abbastanza corta. Al momento infatti gli arruolabili in quella zona del campo sono Vecino, Brozovic, Borja Valero e Gagliardini (che però non può giocare in Champions visto che non è stato inserito nella lista).

Nome nuovo

Stando all’indiscrezione riportata questa mattina da TuttoSport il rinforzo potrebbe non essere Modric, bensì il suo erede. Si tratta di Ivan Sunjic, centrocampista di 22 anni anch’esso croato ed in forza alla Dinamo Zagabria. Il giocatore nella passata stagione ha collezionato un bottino di 6 reti in 29 gare dopo essere stato ceduto in prestito alla Lokomotiv Zagabria. Ora sta facendo bene anche nella Dinamo, squadra proprietaria del suo cartellino, ed ha un contratto in scadenza nel 2023.

La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ed Ausilio sembra aver messo gli occhi su di lui per realizzare un possibile colpo in prospettiva.