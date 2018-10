Mercato Inter | Il centrocampista obiettivo dei nerazzurri verso la Cina

Mercato Inter | Il centrocampista che tanto piace a Spalletti verso la Cina

Mercato Inter | Il mese di ottobre segna più o meno il punto di metà strada tra la sessione di calciomercato estiva e quella invernale. I nerazzurri sono stati particolarmente attivi nella sessione da poco conclusasi, ma qualcosa è sembrato comunque mancare. Il reparto dove la coperta sembra essere maggiormente corta è il centrocampo.

Attualmente gli arruolabili in quella zona sono quattro: Brozovic, Borja Valero, Gagliardini e Vecino. Un numero esiguo visto che la squadra guidata da Luciano Spalletti è impegnata su tre fronti. In estate il sogno poi infrantosi è stato quello che portava il nome di Luka Modric. Sfumato il croato non è più arrivato nessuno, ed è plausibile pensare che qualcosa possa essere fatto a gennaio.

Obiettivo sfumato

Uno dei nomi caldi, circolato per diverso tempo, è stato quello del centrocampista belga Dembélé. Il giocatore, attualmente in fora al Tottenahm, è stato seguito a lungo, ma poi non è stato trovato l’accordo tra le parti. Luciano Spalletti ed in generale il mondo Inter hanno potuto apprezzare da vicino le qualità del belga, resosi protagonista di una grandissima gara in Champions proprio contro i nerazzurri.

Ebbene non ci sarà, con ogni probabilità, alcun ritorno di fiamma per Dembélé in inverno. Questo perché, secondo quanto riportato da The Sun, il giocatore sarebbe fortemente tentato di approdare in Cina in estate. Il suo contratto scade a giugno 2019, e non ha intenzione di legarsi nuovamente al Tottenham. Diversi sono i club facenti parti del campionato cinese ad essersi interessati al belga, che sta riflettendo su quale offerta accettare.