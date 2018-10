Mercato Inter | Erano gli obiettivi numero uno: schivati 2 proiettili?

Mercato Inter | I due nomi che l’Inter ha fatto bene a schivare

Mercato Inter | Difficile ad oggi lamentarsi di quanto fatto da Ausilio e dagli altri uomini mercato in estate, visto che è stata consegnata a Spalletti una squadra in grado di competere su più di fronti. Eppure ci sono stati dei nomi che sono sfuggiti e che hanno suscitato qualche malumore. Non solo Modric, che è sempre apparso come un’utopia. Due nomi, che apparivano davvero vicini, per poi sfumare, hanno lasciato l’amaro in bocca. Si tratta di Malcom, esterno brasiliano che giocava nel Bordeaux, e Vidal, centrocampista che conosce bene il nostro campionato dopo le 3 stagioni a Torino.

Entrami erano vicinissimi. Sembrava praticamente fatta, ed entrambi sono finiti poi al Barcellona. Malcom aveva sfiorato, prima di finire in blaugrana, l’approdo in seria A, alla Roma. Ebbene l’Inter può sorridere al momento per come è finita con i due giocatori. Sia Malcom che Vidal infatti stentato in Spagna. Come riportato da AS il primo ha finora visto il campo per appena 25 minuti (6 contro il Leganes e 19 contro il Valladolid). In Europa invece non è mai stato schierato dal suo tecnico.

Non va meglio per il centrocampista cileno, che è stato vittima di un infortunio e ha collezionato circa 10 minuti in Europa e 164 in campionato da spalmare in 7 gare. I nerazzurri potrebbero davvero aver schivato un proiettile, visto anche che per i due giocatori avrebbe speso una somma che si sarebbe aggirata tra i 60 e i 70 milioni di euro. E se al posto di Vidal non è arrivato nessuno lo slot che avrebbe occupato Malcom è stato riempito da Politano, che si sta rendendo protagonista di un grande inizio di stagione.