Mercato Inter | Il rinforzo che non ti aspetti è già in casa

Mercato Inter | Spalletti può sorridere: la sua Inter ha forse risolto un problema nato nel mercato estivo

Mercato Inter | La gara vinta dai nerazzurri contro il Cagliari per 2 a 0 potrebbe aver dato indicazioni importanti anche in chiave mercato. Ieri sera il tecnico Luciano Spalletti ha messo in campo una squadra che contava tra le sue fila diversi “comprimari”. Tra questi ha particolarmente impressionato Dalbert, resosi protagonista di una gara di spessore, coronata con l’assist per la rete di Lautaro Martinez. Il brasiliano è stato proattivo in fase di spinta e impeccabile in fase difensiva.

Luciano Spalletti in una delle sue conferenze stampa pre match disse: “Dalbert è un grande giocatore, ha doti importanti e prima o poi ve ne accorgerete.” Il terzino visto ieri potrebbe essere davvero una pedina importante per il gioco nerazzurro, orfano di Cancelo, che nella scorsa stagione garantiva spinta e fantasia sulla fascia opposta.

Risvolto di mercato

Se il brasiliano continuasse su questa strada potrebbe prendersi in maniera definitiva la fascia sinistra. Questo garantirebbe un altro vantaggio da non sottovalutare. In estate il mercato dell’Inter è stato ricco e ha portato a Milano giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. A conti fatti però la coperta è apparsa leggermente corta sulla linea mediana, dopo che è sfumato il sogno Modric.

Ebbene la crescita di Dalbert avrebbe come possibile conseguenza il dirottamento di Asamoah a centrocampo. Il ghanese è esploso con l’Udinese proprio in quella posizione, e lo stesso Spalletti lo ha impiegato spesso in estate in quella zona del campo. L’ex Juventus per caratteristiche tecniche potrebbe essere il giocatore da affiancare a Brozovic. La gara di ieri potrebbe aver consegnato alla squadra un rinforzo importante, e sopratutto fatto in casa. Come logica conseguenza di ciò le risorse economiche a disposizione per il mercato di gennaio potrebbero essere impiegate in altri ruoli.