Mercato, Imparato (GDS): “Nainggolan andrà all’Inter”

Imparato: “Alisson è vicinissimo al Real madrid”

Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla di mercato, parla dei possibili trasferimenti che potrebbero smuovere una sessione ancora in letargo. Inoltre, non mancano i consigli alle big. “Nainggolan andrà all’Inter, Alisson è vicinissimo al Real Madrid. Il Napoli deve migliorare in fase difensiva e per farlo serve fisicità in mezzo al campo. Uno come Fabian Ruiz può essere molto utile. Jorginho è un ottimo profilo, ma lo si può sostituire con altri calciatori. Forse il Napoli sta tergiversando sui portieri perché vuole vedere cosa succederà ai Mondiali con qualche piacevole sorpresa” – ha affermato il professionista -.

I colpi che potrebbero essere concretizzati nella seconda metà di giugno sono molti. Stiamo parlando di giocatori di primo livello, di fuoriclasse che possono spostare gli equilibri. Nainggolan è il sogno proibito di Spalletti, Alisson, al momento, è il portiere più forte al mondo e cresce la curiosità per il mercato in entrata del Napoli. Ancelotti, infatti, vuole, anzi ha già richiesto dei rinforzi in vista della prossima stagione, una stagione che sarà la prima del post Sarri.

A luglio il mercato entrerà nel vivo?

A luglio diverse trattative potrebbero entrare nel vivo. Inter e Milan, soprattutto, potrebbero dare una svolta alla loro sessione. I nerazzurri dopo i colpi iniziali hanno bisogno di rinforzare alcune pedine, alcuni ruoli. Spalletti ha richiesto un terzino destro, un centrocampista e due esterni d’attacco.

Il Milan, invece, è impegnato dalle questioni societarie e non ha intavolato trattative per effettuare colpi nè in entrata nè in uscita. Gattuso, tecnico della fromazione rossonera, ha rassicurato l’ambiente in merito alla messa in atto di eventuali acquisti.

La Milano del calcio vuole risollevarsi dopo anni di delusioni. Il mercato può limitare il distacco dalle formazioni che hanno preceduto entrambe le squadre nell’ultimo campionato disputato.