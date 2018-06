Vecino è sul mercato: per 35 milioni può partire

L’Inter è viva, il mercato della formazione nerazzurra entra sempre più nel vivo. Nainggolan, che oggi ha firmato il contratto con la società di Corso Vittorio Emanuele, è il quarto colpo della sessione interista. Piero Ausilio, direttore sportivo della Beneamata, sta svolgendo un buon lavoro insieme a tutto il suo staff. Le operazioni, in casa Inter, non sono ancora finite. I prossimi obiettivi sono un esterno, un centrocampista e un terzino destro. Ma i dirigenti meneghini non stanno lavorando solo in entrata, bensì anche in uscita. Uno dei possibili partenti è l’uomo che non ti aspetti. Si tratta di un nome a sorpresa: Matias Vecino.

Il numero 11 della formazione interista, eroe dell’Olimpico, potrebbe lasciare Milano e l’Inter per una buona offerta. La società di Corso Vittorio Emanuele valuta il suo giocatore almeno 35 milioni di euro. Il Chelsea, in caso di ingaggio di Maurizio Sarri, potrebbe pensare all’ex Fiorentina per rinforzare il proprio reparto. Si parla, in questo senso, di un possibile scambio con Zappacosta, terzino che solo un anno fa ha lasciato Torino per trasferirsi proprio a Londra.

Anche Eder e Pinamonti sono prossimi alla partenza

Oltre a Vecino, ci sono anche altri giocatori che rischiano di abbandonare la casata nerazzurra. Il primo della lista è Eder. L’attaccante, ex Sampdoria, è valutato almeno 8 milioni e potrebbe essere utilizzato come contropartita in alcune trattative. Il Valencia, nel frattempo, ha chiesto informazioni.

Pinamonti, anche lui attaccante, è il pezzo pregiato della Primavera dell’Inter. Il classe 1999 costa circa 8/9 milioni e verrà ceduto per il discorso plusvalenze. L’Ajax, nei giorni scorsi, ha chiesto informazioni sul giovane bomber.

Un altro giocatore che rischia di lasciare l’Inter è Borja Valero. Il numero 20 della formazione di Spalletti, dopo un buon avvio nel corso della passata stagione, si è perso ed è finito in panchina nel finale di stagione. Per lui potrebbe esserci un ritorno in Spagna.