Mercato: è Derby tra Inter e Milan per un centrocampista

E’ derby tra Inter e Milan per l’acquisto di un centrocampista durante la sessione di mercato invernale. Il giocatore in questione è Rodrigo De Paul, argentino classe 1994 e un avvio di stagione al top con l’Udinese, che domenica ha vinto in casa contro la Roma. Il ragazzo ha attirato in pochi mesi l’attenzione di molti club europei, mentre in Italia le due principali società ad aver mostrato interesse sono state proprio le due milanesi.

In questa stagione De Paul ha già realizzato 6 goal e 3 assist in 13 presenze totali in Serie A, l’ultima rete segnata proprio contro la Roma. Il Milan crede fortemente nell’acquisto del giocatore, e lunedì si è già tenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e i procuratori di De Paul. L’Inter d’altro canto vorrebbe acquistare il cartellino del centrocampista dell’Udinese per rafforzare la sua rosa, comunque già molto competitiva.

Ma l’Udinese?

Detto delle due società milanesi pronte a battagliare per il centrocampista, l’Udinese ha fissato un costo del cartellino non particolarmente eccessivo, che partirà da una base d’asta di 30 milioni di euro. La cessione a gennaio è comunque esclusa e si pensa già alla sessione estiva, in quanto la società friulana non intende privarsene a metà stagione,