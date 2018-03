Mercato – E’ asta per il giovane talento della Nazionale

Sono molte le pretendenti di Nicolò Barella, si profila l’asta

Una delle sorprese del calcio italiano arriva da Cagliari. Nella squadra rossoblù infatti, un componente del centrocampo sta sbalordendo tutto il Belpaese grazie alle sue ottime prestazioni. Pilastro della nazionale U21, il giocatore in questione è sicuramente uno dei migliori prospetti in circolazione, a livello europeo, e la società si sta sfregando le mani, al solo pensare alle proposte e offerte che fioccheranno in estate per il ragazzo classe 97.

Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Barella, autentica rivelazione della stagione, che sta dando un apporto basilare alla salvezza della società isolana, grazie a giocate di qualità e anche qualche goal. Cinque per precisione, le marcature del mediano nato in Sardegna, che molto probabilmente è destinato a lasciare la sua terra per trasferirsi in lidi più appetibili.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, aveva pronosticato questa esplosione ed ha preparato un rinnovo, che Barella ha firmato nella sessione invernale del 2018. il club si è così tutelato da eventuali partenze a costo zero, ma soprattutto potrà condurre le trattative in maniera più libera. Secondo i detentori del cartellino, il centrocampista vale circa cinquanta milioni di euro.

Una cifra pesante che sicuramente non fermerà le molte pretendenti, tra cui Inter e Napoli, e marginalmente anche Juve e Milan, per arrivare alla pazza idea Liverpool. Klopp infatti è un grosso estimatore del giocatore e potrebbe convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Ovviamente la forza economica dei Reds è superiore a quella dei club sopracitati, ma il volere del ragazzo è quello di rimanere nel Belpaese.

L’Inter dovrà sicuramente trarre vantaggio dagli ottimi rapporti che ha con il presidente del Cagliari, per cercare di strappare un accordo o perlomeno, una corsia preferenziale nella trattativa. Il rischio è che si venga a creare un’asta, e che il valore del mediano, si possa gonfiare a dismisura.