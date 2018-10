Mercato: Barella tra Inter e Napoli. Offerte arrivate, il Cagliari valuta

Mercato: I nerazzurri hanno presentato l’offerta al Cagliari per Barella insieme al Napoli. Ora i rossoblù valutano.

E’ scoppiata la “Barella mania“. Non è un gioco ma una vera e propria corsa al gioiello del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella. Nelle ultime settimane si è parlato molto del centrocampista rossoblù dopo le ottime prestazioni con i sardi e con gli azzurri. Mancini gli ha subito dato fiducia preferendolo ad altri giocatori, e altri tecnici sono pronti a dargli fiducia in futuro. Spalletti e Ancelotti sono i principali estimatori del centrocampista. Inter e Napoli sono, al momento, le uniche società che hanno presentato un’offerta al Cagliari.

Interdipendenza.net ha raggiunto telefonicamente i dirigenti del Cagliari. Al momento non si vuole parlare di mercato in casa rossoblù per non destabilizzare Barella. Niente cifre ma la certezza è che solo l’Inter e il Napoli si sono fatte avanti per il centrocampista. La Juventus al momento resta a guardare così come gli altri club internazionali di cui si è parlato nei giorni scorsi. Marcello Carli, Ds del Cagliari e il proprio Presidente temporeggiano con l’intento di far crescere il valore del proprio gioiello, al momento valutato sui 40 milioni di euro.