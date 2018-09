Mentana: “Tifo Inter da quando avevo 5 anni. Ecco chi è il mio giocatore simbolo”

Il tifoso nerazzurro Enrico Mentana è intervenuto a Pressing

Enrico Mentana racconta la propria esperienza da tifoso interista in un’intervista a Pressing. Lo fa partendo dalla passione per Diego Milito, definito “il giocatore simbolo di questa fase della mia vita di tifoso nerazzurro. Ma ero bambino, avevo cinque anni, quando ho cominciato a tifare Inter”.

L’argentino è stato uno degli artefici del Triplete del 2010, in cui una parte fondamentale l’ha recitata José Mourinho. “Un grande domatore, però bisognava avere delle fiere meritevoli – dice ancora Mentana -. Quell’anno poi si sono messi insieme tutti i pianeti ben allineati, gli acquisti tutti giusti. L’Inter ha vinto tutto vendendo Ibrahimovic…”.

Si passa anche attraverso le delusioni, come quella del 5 maggio 2002 a Roma. “Non posso definirlo come il dolore più grande. Il dolore calcistico è un’altra cosa. Quando le cose non vanno bene penso ai tifosi delle squadre che non arriveranno mai in Serie A. Il vero tifoso sa che la cosa che più ti fa tifare una squadra è quando le cose vanno male. E’ troppo facile tifare per il Real Madrid se vince trenta scudetti di fila. Impari a convivere con il rischio, l’incertezza. Questo è tifare una squadra. Se sai già chi vince…”.