Meno uno al derby, Spalletti sceglie l’Inter titolare e ha deciso su Vecino

Prove tattiche ad Appiano, tanto lavoro per gli uomini di Spalletti

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, si sofferma sulla marcia di avvicinamento al derby di Milano, in programma domani sera a San Siro. Luciano Spalletti, nell’allenamento di ieri ha alternato tutti i giocatori a disposizione nel consueto 4-2-3-1.

Lavoro molto intenso per i nerazzurri che hanno lavorato a lungo anche sui calcipiazzati, sotto gli occhi della dirigenza, che non ha fatto mancare la propria vicinanza in vista di una delle gare più importanti dell’anno. Le buone notizie per il tecnico arrivano da Vecino.

Il centrocampista uruguaiano si è allenato in gruppo dopo lo stop muscolare in Nazionale ed è pienamente recuperato. Per la maglia da affiancare a Brozovic, in ogni caso, Gagliardini resta il favorito anche in vista della sfida di mercoledì al Camp Nou contro il Barcellona.

Derby – Occhio alla possibile sorpresa Borja Valero

La rosea non esclude del tutto l’ipotesi Borja Valero. L’altro dubbio di formazione per Spalletti è legato al corsia destra di difesa: D’Ambrosio e Vrsaljko in ballottaggio, con favorito il primo.

Ad Appiano, ieri, visita degli ex Francesco Toldo, Dejan Stankovic e Ivan Zamorano, che

ha salutato in modo caloroso Mauro Icardi e compagni. Oggi è prevista la rifinitura alle 16, poi la squadra resterà in ritiro: in giornata dovrebbe esserci l’arrivo del presidente in pectore Steven

Zhang, che probabilmente cenerà con Nainggolan e con la squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport