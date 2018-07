Mediaset, Zanetti snobba l’affare Ronaldo ma elogia il mercato Inter

Interviene Zanetti

Javier Zanetti, ospite d’eccezione, in questo Mondiale 2018 interviene nel post gara di Svezia Svizzera e parla del mercato Inter. Ai microfoni Mediaset, l’ex capitano nerazzurro conferma di aver apprezzato il mercato che sta portando avanti la società.

Poi una riposta secca sull’affare del giorno che riguarderebbe un clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Trattativa avanzata ma non conclusa. Intanto il numero 4 interista risponde così:

“E’ una cosa che non mi riguarda da vicepresidente dell’Inter, io non posso che essere contento per il mercato che sta facendo la mia squadra. Uno come lui sarebbe sicuramente importante per il calcio italiano. In Spagna ha fatto benissimo, non sono certo che lascerà il Real Madrid. Vediamo cosa succederà”.

Un’affermazione che conferma il solo interesse per l’Inter ed i propri con annessi elogi per un calciatore formidabile come Cristiano Ronaldo che ha vinto 3 Champions di fila, uscendo però agli ottavi di finale contro l’Uruguay.

Fonte Mediaset