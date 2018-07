Calciomercato, mazzata Inter: sfuma un obiettivo di mercato

Uno degli obiettivi dell’Inter sfuma definitivamente

Il mercato dell’Inter continua incessante. Nelle ultime ore, però, è sfumato uno degli obiettivi di Luciano Spalletti.

L’Inter continua a monitorare molte situazioni per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Uno dei reparti su cui il tecnico di Certaldo vuole maggiore concentrazione è il centrocampo. Qui gli obiettivi sono principalmente due: Dembèlè del Tottenham e William Carvalho dello Sporting Lisbona. Il nome del portoghese, però, è ormai lontano dai nerazzurri. Secondo l’Estadio Deportivo, infatti, il centrocampista sarebbe ormai vicino al Betis Siviglia.

Secondo il quotidiano, infatti, la squadra spagnola avrebbe offerto addirittura 20 milioni allo Sporting Lisbona per il cartellino del centrocampista. I portoghesi sembrano aver accettato l’offerta e ora ci dovrà essere un accordo tra gli spagnoli e il centrocampista. I nerazzurri, ormai, sembrano fuori dai giochi.

Inter svolta su Dembèlè

Ora i nerazzurri non possono far altro che virare in maniera decisa su Mousa Dembèlè del Tottenham. Il centrocampista belga, ancora impegnato ai mondiali, aspetta un’offerta monstre dalla Cina ma, se questa non dovesse arrivare, la sua volontà di andarsene da Londra potrebbe portarlo a San Siro.

I nerazzurri, per ora, aspettano perché gli inglesi tengono alte le pretese consci dell’interesse delle squadre cinesi. Il mercato di riparazione cinese, però, termina a breve e senza offerte ufficiali potrà essere l’Inter a sfruttare la situazione.