Maximiliano Meza proposto all’Inter. Ausilio ci pensa

Il procuratore del giocatore dell’Indipendiente apre le porte al trasferimento in nerazzurro

Torna di moda il nome di Maximiliano Meza in casa Inter. Dopo che il suo nome è stato accostato questa estate al club nerazzurro, a riaccendere la fiamma ci ha pensato il suo procuratore Sergio Carrizo. Dopo avere precisato che Ausilio non ha mai chiesto o sondato il terreno per il giocatore dell’Indipendiente, ha aperto le porte per un suo possibile approdo all’Inter in futuro. “E’ un club enorme e sarebbe un’ ottima possibilità per un giocatore di 26 anni e forte come lui“.

Carrizzo, che è l’unico agente del giocatore come ha sottolineato lui stesso, ha anche messo in guardia i nerazzurri. Molti club, infatti, stanno sondando il terreno già dall’estate scorsa e da qui alla fine dell’anno è certo che arriveranno altre offerte. Spetta all’Inter fare la prima mossa adesso sapendo del gradimento del giocatore.