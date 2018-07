Mauro Icardi: rinnovo o partenza? Tutti gli aggiornamenti.

Ieri è iniziato il periodo di validità della clausola di Mauro Icardi

Tra una decina di giorni si scoprirà, definitivamente, il futuro di Mauro Icardi. Ancora nessun rinnovo e nessuna offerta ufficiale.

Ieri, primo luglio, è iniziato il periodo di validità per la clausola presente sul contratto di Mauro Icardi di 110 milioni esercitabile solo da società estere. Il piano di Piero Ausilio, per ora, sta funzionando perfettamente. La volontà della società è quella di rinnovare ma, come anticipato più volte dal DS nerazzurro, il rinnovo ci sarà solamente al termine del periodo di validità della clausola rescissoria.

Tutto, ora, dipende da Icardi. Se il giocatore argentino volesse partire gli basterebbe trovare un club disposto a pagare la clausola, altrimenti dovrebbe solo aspettare qualche giorno. Al termine della validità della clausola, infatti, si potranno incontrare le parti e trattare. Il giocatore continua a chiedere un contratto da 8 milioni mentre i nerazzurri puntano a raggiungere la cifra partendo da un fisso di 6.5 milioni integrato con dei bonus.

Il rinnovo di Mauro Icardi

Quando si incontreranno le parti per rinnovare il contratto di Icardi saranno due i punti fondamentali: la clausola e l’ingaggio. I nerazzurri vorrebbero eliminare la clausola o quantomeno alzarla a 150 milioni.

Per togliere la clausola, però, sarà necessario avvicinarsi alle richieste di Mauro Icardi e Wanda Nara sull’ingaggio.