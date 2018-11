Mauro Icardi che sorpresa! Ecco cosa ha regalato ai suoi compagni

Il Capitano dell’Inter, Mauro Icardi, ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra per il titolo di Capocannoniere vinto nella passata stagione 2017/18, in cui aveva siglato 29 gol al pari di Immobile.

Per celebrare la conquista del titolo, Maurito ha voluto regalare a tutta la squadra un Rolex. La consegna del prezioso orologio è avvenuta a poche ore dal big-match con il Tottenham, che si giocherà questa sera nella quinta fase a gironi di Champions League.

Il messaggio sui social

“Io sicuramente non lo dimenticherò mai ‘Capocannoniere 2017/2018’. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile”, queste le parole del capitano neroazzurro sotto la foto nel suo profilo ufficiale di Instagram.

Icardi ha postato l’immagine con tutti i suoi compagni di squadra e i Rolex donati ai ragazzi, mentre nelle stories di Instagram l’attaccante Argentino ha citato tutti gli ex giocatori che quest’estate hanno lasciato l’Inter: Nagatomo, Lopez, Eder, Pinamonti, Lisandro, Rafinha, Cancelo e Karamoh.

Ha poi creato un’altra storia citando i compagni non presenti a Londra, in quanto non inseriti nella lista Champions. Per Joan Mario, Dalbert e Gagliardini un invito a non dispiacersi: “non preoccupatevi… anche il vostro arriva”.