Maurizio Pistocchi pro Sarri e anti Mancini: il tweet graffiante

Loading...

Maurizio Pistocchi a braccetto con Maurizio Sarri. La candidatura alla panchina della Nazionale italiana via Twitter. Il tweet di frecciata al ct Mancini.

La Nazionale italiana è ai minimi storici dal punto di vista del gioco e dei risvolti tecnici sul campo. Un fatto inconfutabile, testimoniato anche dalle recenti prestazioni offerte dai ragazzi del ct Roberto Mancini nella Nations League. Proprio il ct finisce sul banco degli imputati. Il nuovo arrivato che non va giù a qualche addetto ai lavori, più propenso ad un profilo diverso. Maurizio Pistocchi non le manda a dire.

Il tweet di Pistocchi pro Sarri: “Solo un allenatore può dare un gioco alla nazionale”.

Maurizio Pistocchi a gamba tesa contro Mancini e l’Italia. Sponsorizza Maurizio Sarri sulla panchina della Nazionale attraverso questo tweet: “C’è solo un allenatore in grado di dare un gioco alla Nazionale: ma porta la tuta invece della sciarpa di chachemire , e non ha mai giocato a tennis con Giovanni Malagò @sarrismofficial”. Graffiante e incisivo. Da buon giornalista. Voi cosa ne pensate? Un tweet destinato a dividere e a far discutere.