Matteo Politano l’acquisto migliore dell’Inter: i numeri che esaltano!

Matteo Politano tra i migliori dell’Inter. O il migliore? I numeri che testimoniano un acquisto azzeccatissimo.

L’Inter non ha cominciato in maniera esaltante questo campionato di Serie A 2018/2019. Diciamolo in maniera piuttosto chiara e sincera. Tra le poche note positive di questo inizio stagione non possiamo non menzionare uno dei nuovi acquisti. Matteo Politano, in termini di rendimento e prestazioni, sta risultando in assoluto uno dei migliori. I numeri parlano per lui.

Matteo Politano l’acquisto migliore dell’Inter: occasioni, passaggi e giocate nei numeri

Nel match contro il Bologna, Matteo Politano è stato tra i migliori, se non il migliore in campo dell’Inter. Le sue statistiche parlano chiaro. In questo primissimo scorcio di stagione, Politano ha effettuato il 75.8% di passaggi riusciti, 8 tiri effettuati, 7 occasioni create nell’arco di 270 minuti giocati. Niente male. Numeri promettenti in vista del futuro. Matteo Politano continuerà a sorprendere l’Inter e i suoi tifosi. Le prossime cifre statistiche lo confermeranno. Statene certi.