Materazzi scherza sul Derby: “La favorita è il Milan quindi…”

Materazzi commenta il Derby di Milano

Marco Materazzi è stato intervistato a margine dell’evento che lo ha visto protagonista, insieme agli altri eroi del triplete.

“In un Derby non sempre vince il favorito e oggi favorito è il Milan… Scherzi a parte noi dobbiamo essere concentrati e viverla come una partita di Champions. Il Derby è il Derby”.

“Quando giocavo io i social non erano così forti, oggi apri internet e nelle ore pre-derby ci sono mille post, è davvero sentitissimo”.

“L’allenamento della rifinitura e del sabato già ti fanno capire come andrà. Derby, Barcellona, Lazio sono partite toste ma dovremo essere bravi noi a farle nostre capendo i punti di forza della squadra e quelli deboli delle avversarie. L’Inter ha quattro centrali forti e il mister dovrà scegliere bene”.

“Fare un gol, tantissima roba! Specie contro dei grandi rivali. Tutti i Derby rimangono nella memoria, belli e brutti, perché tutti danno una carica in più o la forza di rialzarsi. Con i miei ex compagni siamo cresciuti insieme, come uomini, ed è bello ritrovarsi”.

Fonte: Inter.it

Leggi anche:

Inter Nike | La maglia celebrativa per i 20 anni, Nike esce allo scoperto

Inter e Nike pronte a lanciare una divisa speciale

Maglia Inter 19/20, in anteprima le foto della nuova divisa, cambiamento epocale