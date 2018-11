Marotta avvicina sia Martial che il vero sogno di mercato dell’Inter

Marotta avvicina all’Inter sia Martial che il vero sogno di mercato

Sembra essere ormai imminente l’approdo di Beppe Marotta all’interno della società nerazzurra. Uno delle maggiori curiosità è quella di capire quale sarà l’effetto sul mercato dell’inter in seguito all’arrivo del dirigente ex Juventus.

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato quelli che saranno gli obiettivi principali dei nerazzurri e quale sarà l’apporto che discenderò dall’arrivo di Marotta.

Martial

Un forte obiettivo sarà sicuramente Martial, esterno d’attacco in forza allo United che però non intende rinnovare il suo contratto con la società inglese. L’Inter lo segue da tempo, ed in Inghilterra danno la società nerazzurra come la favorita per arrivare al giocatore francese.

Il giocatore piace anche alla Juventus, proprio grazie al lavoro svolto da Marotta, che aveva mosso i primi passi verso il ventiduenne. Ora il prossimo amministratore delegato dell’Inter potrebbe far leva sul lavoro finora svolto e portare Martial in nerazzurro.

Sogno di mercato

Tuttavia il vero sogno di Suning è Federico Chiesa. A frenare la realizzabilità della trattativa sono i costi, al momento incompatibili con i vincoli del FFP che l’Inter deve rispettare fino a giugno. la Juventus è in vantaggio, visto che ha instaurato ottimi rapporti con la società viola grazie agli affari che hanno portato Pjaca a Firenze e Bernardeschi a Torino.

Questi rapporti però sono stati stretti proprio da Marotta, che anche in questo caso potrebbe trasferire quanto fatto con la Juventus nella sua avventura nerazzurra, e regalare a Spalletti il suo sogno di mercato.