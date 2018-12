Marotta toccasana per l’Inter dentro e fuori del campo: ecco perchè

Manca sempre meno all’insediamento ufficiale di Beppe Marotta all’interno dell’organigramma del club di Corso Vittorio Emanuele. L’Inter è pronta ad accoglierlo a braccia aperte, ma per ufficializzare il tutto sarà necessario attendere la sfida contro il PSV. Al termine della partita contro gli olandesi, sapremo se i meneghini proseguiranno il proprio percorso in Champions League o se ritenteranno la fortuna in Europa League.

Marotta, da non sottovalutare nemmeno il vivaio

L’ex Direttore Generale della Juventus, che a Milano sarà l’Amministratore Delegato che si occuperà del mercato insieme ad Ausilio, valorizzerà anche il settore giovanile. A riguardo, Repubblica scrive:

“Lui presiederà il mercato di gennaio e le strategie future su giocatori, allenatori e assetti interni, mentre è da non trascurare il capitale del vivaio nerazzurro, basti un dato: in questo mese nelle nazionali azzurre giovanili, tra under-19 e under-15, ci sono 24 interisti”.

Insomma, oltre ai grandi nomi, con Marotta si punterà anche a lanciare giovani talenti provenienti dal vivaio di casa propria. Il suo ingresso in società però, per l’Inter significherà anche maggiore appeal anche con i migliori calciatori del mondo. Oltre alla sua professionalità ed esperienza dunque, Marotta metterà nelle mani dell’Inter una rosa competitiva e ambiziosa.