Inter News Marotta in arrivo

(Inter News) Sembra fatta. Qualcuno parla già di viaggio in Cina nei prossimi giorni per la firma del contratto con Zhang Jindong. Beppe Marotta dovrebbe entrare nello staff dirigenziale nerazzurro addirittura agli inizi del prossimo mese di dicembre. L’esordio da nerazzurro potrebbe dunque essere proprio nel big match del 7 dicembre, il derby d’Italia allo Juventus Stadium.

La decisione della società sta spaccando il mondo dei tifosi tra chi vede solo il passato bianconero di Marotta e chi invece ne esalta le qualità professionali dimostrate nell’arco di tutta la sua carriera. Da queste pagine nei giorni scorsi abbiamo cercato di dimostrare con i fatti e con i sentimenti perché a nostro avviso pare una mossa azzardata, ma tant’è. Nel momento in cui l’ex dirigente bianconero firmerà diventerà un “nostro” dirigente e allora sarà come per tutti gli altri, da valutare solo ed esclusivamente in base al suo operato.

Una prova per testare il nuovo arrivato

Certo che prima di mettere quella firma, ci piacerebbe sottoporre Marotta ad un test, una prova da superare per dimostrare di essere davvero all’altezza del compito e dell’onore di rappresentare l’Inter.

Un test a quiz, come in ogni ricerca di personale che si rispetti.

Le domande cui rispondere potrebbero essere più o meno queste:

– Si dice che lei abbia riferito “Ero interista anche mentre ero DG della Juventus: vero o falso?

– Scontro Pjanic Rafinha dell’aprile scorso : è stato il brasiliano a mettere lo stomaco sotto la suola del bianconero, dunque era punizione per la Juve, vero o falso?

– Classico gioco della torre: chi butta di sotto Orsato o Mazzoleni?

– Buffon le ha mai offerto succhi di frutta e pop corn? E lei li ha accettati?

– Moggi ha detto che chi l’assume fa un buon affare. Dica la verità, lei non vuol venire all’Inter, vero?

– Sotto la sua gestione i biglietti della curva Nord saranno venduti dalle Suore Agostiniane o da Medici senza frontiere?

– 22 maggio 2010: i tifosi dell’Inter al Bernabeu erano 35644. Ricorda i loro nomi?

– Perché Massimo Moratti ha caldeggiato il suo ingaggio? Ci siamo giocati l’ex Presidente o siete compagni di Marlboro?

Le due domande diaboliche, e poi… auguri

Ed ora attenzione dr.Marotta, i due ultimi quiz hanno sono i più importanti:

– Le facciamo un nome: Piero Ceccarini. Le prudono le mani? Faccia vedere…?

– A suo giudizio, quanti scudetti ha vinto la Juventus?

Ovviamente, visto il prestigio dell’incarico, si presume che il candidato fornisca 10 risposte esatte.

Auguri Dr. Marotta! Come…? Non si dice auguri ma in bocca al lupo? Un milione di auguri Dr.Marotta! Ah, mentre compila il test ci piacerebbe sentirla cantare…Inizi pure… Lo sai per un gol, io darei la vita, la mia vita…