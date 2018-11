Marotta, Suning accelera: ecco quando dovrebbe arrivare l’ufficialità (GdS)

Marotta-Inter, tempi più stretti: la nomina ufficiale è prevista entro il fine settimana

Tottenham-Inter potrebbe essere l’ultima gara dei nerazzurri prima dello sbarco ufficiale di Beppe Marotta nel club di Corso Vittorio Emanuele II. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si stringono i tempi per portare ufficialmente l’ex Juve nella squadra dirigenziale della Beneamata. L’obiettivo di Suning è di firmare il contratto e dare l’annuncio ufficiale entro il fine settimana.

In mezzo c’è la trasferta di Londra: Zhang Jr sarà con la squadra, che rientrerà in Italia nella notte di mercoledì, e i due giorni successivi potrebbero essere quelli buoni per la nomina del dirigente di Varese come amministratore delegato per la parte sportiva della società. Se non ci fossero i margini per chiudere entro venerdì, si scalerà al massimo all’inizio della prossima settimana.