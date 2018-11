Marotta prepara il grande colpo: un SMS alla Juve (CorSera)

Marotta fiuta il grande colpo

Su tutte le pagine dei maggiori quotidiani di oggi si parla di Marotta. Il Corriere della Sera in edicola oggi non fa eccezione e racconta che l’ex ad e dg della Juventus sta lavorando a un grande colpo per avvicinarsi alla società bianconera e poter così competere con lei per lo scudetto e non solo.

Il grande colpo in questione sarebbe Sergej Milinkovic Savic. Il serbo in forza alla Lazio è stato a lungo inseguito proprio dall’ex dirigente bianconero nel corso dello scorso mercato estivo. Ma difronte alle eccessive richieste di Lotito non se ne fece nulla.

Questa volta la musica potrebbe cambiare perché le prestazioni di SMS sono drasticamente calate in questa stagione e ciò influirebbe negativamente sul prezzo, che calerebbe molto al di sotto dei 100 milioni chiesti a gran voce dal patron laziale per il suo gioiello.

Moratti sponsor

No, Moratti ha sponsorizzato l’arrivo di Sergej Milinkovic Savic, ma quello di Beppe Marotta. Lo rivela sempre il Corriere della Sera, secondo cui lo storico presidente nerazzurro sarebbe stato “il gran direttore d’orchestra” dietro al suo arrivo.

Lo ha sponsorizzato perché crede nelle sue qualità e, tra le altre cose, i frutti del suo lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus è al top da otto anni a questa parte, il merito è soprattutto suo. Suning quindi ha dato retta a Moratti e sta ingaggiando il dirigente migliore d’Europa. Cosa che non dice chi vi scrive, ma una giuria di esperti che l’ha votato qualche mese fa.