Marotta nuovo ad, ecco perché bisognerà aspettare i tempi tecnici (Sky)

Sky – Marotta nuovo ad? Nuova assemblea dei soci obbligatoria

Qualora l’Inter dovesse inserire Beppe Marotta come nuovo amministratore delegato, bisognerà aspettare i tempi tecnici per ratificare il suo ingresso nel Cda nerazzurro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la società di Corso Vittorio Emanuele convocherà una nuova assemblea dei soci ordinaria per ratificare il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione.

Questa assemblea sarà comunque più snella di quella di fine ottobre dove è arrivata la nomina di Steven Zhang come presidente. In questo senso, o uscirà qualcuno dell’attuale board o il club modificherà lo statuto per inserire l’ex ad juventino.