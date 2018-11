Marotta, le strategie sul mercato: identikit ben precisi (TS)

Marotta pianifica il lavoro

Beppe Marotta, con ogni probabilità, sarà il nuovo direttore generale dell’Inter, per quanto riguarda l’area sportiva. Sarà compito suo, coadiuvato da Ausilio, programmare il mercato e, evidentemente, chiudere i colpi in programma.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, a gennaio non sono previsti colpi faraonici. L’Inter si farà trovare pronta, soprattutto se ci saranno le condizioni di per fare colpi “alla Rafinha”, ma in linea di massima si farà lo stretto indispensabile per accontentare mister Spalletti, alle prese con la coperta corta soprattutto a centrocampo.

Le cose potrebbero cambiare repentinamente se dovessero concretizzarsi due o tre cessioni in programma da quest’estate. I nomi sono sempre gli stessi: Joao Mario, Antonio Candreva e Gabriel Barbosa, che rientrerà a gennaio dal prestito al Santos. In caso di tesoretto, qualche colpo Marotta potrebbe spararlo. Altrimenti si lavorerà sin da subito al mercato estivo.

Gli obiettivi

Secondo Tuttosport, Marotta a giugno porterà in nerazzurro due centrocampisti e un esterno offensivo. Sul taccuino dell’ex dg della Juventus ci sono i nomi di Luka Modric, Adrien Rabiot e il baby fenomeno Sandro Tonali, oltre al solito Barella. Si cercherebbe anche un vice Handanovic qualora Padelli non rinnovasse. Occhio anche a un centrale se Miranda dovesse chiedere di andare via a fine stagione.

Capitolo esterno: il prossimo ad dell’Inter cerca esterni giovani e di talento. I primi nomi sulla lista sono quelli di Anthony Martial, in scadenza di contratto, e di Federico Chiesa. Più defilato Herving Lozano, esterno offensivo del PSV, che ha ben impressionato nel corso della sfida contro gli olandesi in Champions League.