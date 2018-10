Marotta: Interesse dell’Inter reale, ma una big europea si inserisce

Marotta: l’Inter fa sul serio, ma sul manager spunta l’interesse di una big europea

L’annuncio dell’addio di Beppe Marotta alla Juventus avvenuto sabato pomeriggio ha suscitato clamore nel mondo del calcio italiano. Immediato è stato il via alle supposizioni sul futuro del dirigente italiano. E quasi simultaneo alla scoperta della rottura tra Marotta e Juventus è stato l’accostamento all’Inter.

Nei giorni successivi la voce ha trovato conferme, e allo stato attuale smentite non ce ne sono state da nessuna delle parti coinvolte. Stando all’aggiornamento odierno ad opera di Sport Mediaset l’interesse dei nerazzurri verso il possibile ingaggio di Marotta sembra essere davvero reale. I nerazzurri, che si apprestano ad un avvicendamento anche per quanto riguarda il ruolo di presidente (con Steven Zhang in pole per il ruolo), sta seriamente valutando la possibilità di aprire una collaborazione con l’ex Juventus.

Dal canto suo però Marotta sta aspettando la buona uscita da parte del suo ormai ex club, e nel frattempo valuta le offerte che i suoi rappresentanti gli stanno recapitando. Tra queste, stando a Sport Mediaset, ci sarebbe anche quella del Manchester United. Il club inglese si starebbe inserendo nella corsa al dirigente italiano, insidiando quindi proprio l’Inter.