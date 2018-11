Marotta Inter, un matrimonio annunciato qualche settimana fa, che adesso è ad un passo dal concretizzarsi ufficialmente. L’ex dirigente della Juventus, è in procinto di diventare il nuovo amministratore delegato della società di Corso Vittorio Emanuele. Tra chi è a favore del suo arrivo e chi è contro, la società sembra non ascoltare nessuno ed andare dritta per la sua strada.

Marotta Inter, matrimonio annunciato in procinto di concretizzarsi

E’ praticamente fatta, Beppe Marotta sarà il nuovo Amministratore Delegato (a quanto pare accanto ad Antonello) dell’Inter. Ora ci siamo veramente, tant’è che le conferme arrivano anche da parte di Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg 24, da sempre molto vicina alle vicende nerazzurre. Questo il suo Tweet:

“Così come mi è stata riportata e post verifica. Nello studio notarile che cura i rapporti dell’Inter stanno preparando le procure per le deleghe di poteri in favore di #Marotta. Sembrerebbe, quindi, tutto deciso. #Amala (lascio a casa le mie valutazioni, ma tant’è)“.

Insomma, parti sempre più vicine ed annuncio ormai dietro l’angolo, la nuova era per il club meneghino sta per iniziare con al vertice uno dei dirigenti migliori del mondo, ma che non avrà vita facile in nerazzurro a causa del suo passato in bianconero. A convincere il popolo dell’Inter della bontà dell’affare, saranno solo le vittorie.