Marotta Inter, gli ultimi aggiornamenti sull’arrivo del dirigente al club nerazzurro

Marotta Inter, manca sempre meno all’inizio della nuova avventura di Giuseppe Marotta. L’ex dirigente bianconero è arrivato nella giornata di ieri in Cina per parlare con la famiglia Zhang e mettere la firma sul contratto che lo legherà all’Inter.

Questo è quanto riportato dal corriere.it. Marotta è arrivato a Pechino e andrà a Nanchino per incontrare Zhang Jindong, proprietario di Suning e dell’Inter, e suo figlio Steven Zhang, presidente del club nerazzurro. “Marotta, come alla Juve, potrebbe essere nominato amministratore delegato per l’area sportiva mentre Alessandro Antonello dovrebbe restare per la parte amministrativa”, così riporta il corriere.it. E’ molto vicina la fumata bianca.

(fonte: corriere.it)