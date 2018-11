Marotta ha pronta la lista dei giocatori da portare all’Inter: ecco i nomi

Marotta ha pronta la lista dei giocatori da portare in nerazzurro

Beppe Marotta sta per approdare in maniera ufficiale nella società nerazzurra. L’ex dirigente della Juventus infatti dovrebbe volare a Nanchino nei prossimi giorni per apporre la firma sul contratto che lo legherà a Suning. La novità degli ultimi giorni risiede nel fatto che tra i poteri che saranno affidati al nuovo amministratore delegato dovrebbe rientrare anche quello inerente al mercato.

Ausilio quindi non dovrebbe avere carta bianca per quanto riguarda acquisti e cessioni, ma dovrà confrontarsi proprio con Marotta. Ma quali sono i nomi che il dirigente ha in mente di portare a Milano? Tuttosport ha svelato la lista degli obiettivi che saranno inseguiti a partire da gennaio.

Difesa

Nel reparto difensivo si dovrà fronteggiare la partenza di Joao Miranda, e i nomi dei papabili come successori del brasiliano sono tre. Il primo è quello di Bastoni, giovane centrale già dell’Iter ma che si sta facendo le ossa in prestito al Parma. Le alternative sono Andersen della Sampdoria e Mancini dell’Atalanta.

I nerazzurri hanno già avviato i contatti con i giocatori e con le squadre, resta quindi solo da capire quale sarà il nome su cui si tenterà l’affondo.

Centrocampo

La linea mediana sarà quella che più di tutte sarà protagonista di una rivoluzione. Il nome in cima alla lista è quello di Luka Modric, sogno estivo dell’Inter che potrebbe riaccendersi a gennaio. Gli altri obiettivi sono Rabiot, il cui contratto con il PSG è in scadenza. Tuttavia non sarà facile assicurarsi le prestazioni del francese, dal momento che è seguito da Juventus e Barcellona.

Barella resta uno dei nomi che piace di più, ed ha anche il vantaggio di conoscere molto bene il campionato italiano. Piacciono poi Tonali (seguito da moltissimi club) e Hector Herrera.

Attacco

Nel reparto offensivo ci sarà da far fronte alla necessità di sostituire Candreva e Keita, che al momento sembrano essere in difficoltà. Il sogno di mercato per la trequarti è Federico Chiesa della Fiorentina. Il gioiello della società viola piace da tempo in quel di Milano (sponda nerazzurra).

Marotta lo seguiva anche alla Juventus, ed ora trasferirà il lavoro fatto a Torino nella sua avventura nerazzurra. L’alternativa è Anthony Martial, che si libererà a parametro zero in estate dal Manchester United.