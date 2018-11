Marotta all’Inter prepara già lo sgarbo di mercato alla Juventus?

Marotta potrebbe arrivare all’Inter e preparare già uno sgarbo di mercato alla sua ex squadra

Beppe Marotta sembra essere davvero vicino a diventare un nuovo dirigente dell’Inter dopo aver chiuso la sua esperienza alla Juventus. Questa è una voce che sta ormai circolando con grande insistenza, tanto che qualcuno parla già di un accordo ormai raggiunto da tempo. Marotta ha annunciato il suo addio dalla società bianconera ormai più di un mese fa, nello stupore generale. E sin dall’inizio il nome dell’ex Sampdoria è stato accostato ai nerazzurri.

Tuttosport nell’edizione di questa mattina è tornato a parlare di questa possibilità, ampliandone il raggio. Il quotidiano è arrivato a svelare un possibile duello di mercato che Marotta starebbe pensando di ingaggiare con la sua ex squadra.

Derby di mercato per Barella

Il nome su cui le due società potrebbero scontrarsi è infatti quello di Barella. Il capitano del Cagliari è da tempo nel mirino dell’Inter. Ma le grandi prestazioni di cui si è reso protagonista con la squadra sarda hanno fatto si che su di lui si concentrassero le attenzioni di moltissimi club. Tra questi ci sarebbero anche i bianconeri, che questa sera affronteranno proprio il Cagliari.

L’occasione potrebbe essere ghiotta per far si che Paratici si incontri con il presidente Giuliani al fine di parlare proprio di Barella. Marotta dal canto suo potrebbe iniziare la sua ipotetica avventura all’Inter con il botto portando il giovane centrocampista a Milano soffiandolo proprio ai rivali di sempre. Le due società dovranno comunque scontrarsi con la volontà del club proprietario del cartellino, che non sembra avere nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello.