La Repubblica: “Marotta potrebbe aver già firmato con l’Inter”

La Repubblica lancia la bomba: Marotta potrebbe aver già siglato l’accordo con l’Inter

Beppe Marotta non sarà più un dirigente della Juventus. Questa ormai è notizia di qualche settimana fa, quando a sorpresa lo stesso amministratore delegato bianconero aveva annunciato che non avrebbe più fatto parte dello staff tecnico della società guidata da Agnelli. Oltre le varie perplessità circa le motivazioni di tale scelta sono immediatamente iniziate a circolare le voci sul futuro di Marotta.

Una delle primissime ipotesi (poi rivelatasi qualcosa di più, ossia una pista caldissima) è stata quella che ha associato il futuro del dirigente all’Inter. Le pretendenti per accaparrarsi l’ex Sampdoria non mancano, ma sembrerebbe che Suning sia davvero avanti nella trattativa con il manager. Clamorosa l’indiscrezione rivelata questa mattina dal quotidiano La Repubblica, che ha addirittura rivelato che tra le parti possa esserci già un accordo.

Marotta potrebbe quindi aver già firmato con l’Inter, così da essere addirittura pronto ed operativo per la sessione invernale di calciomercato.

Le parole del quotidiano La Repubblica

“C’è chi dice che abbia già firmato e che sarà operativo già dal mercato di gennaio, in ogni caso la pista è caldissima. Ci si prepara di nuovo a pensare in grande, ci si sta attrezzando per la rinascita”, scrive il quotidiano milanese”.