Marotta: ecco il primo torto alla Juventus, a riportarlo è Tuttosport

Marotta è ormai un nuovo dirigente nerazzurri, manca soltanto l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ma a tenere banco è a sfida tra Juventus ed Inter che continua anche in fase di calciomercato. I nerazzurri sono stati sconfitti sul campo, anche se non hanno certamente sfigurato.

L’ex bianconero lavora già da dirigente nerazzurro

Manca soltanto l’ufficialità, ma Beppe Marotta lavora già da uomo mercato dell’Inter. Il prossimo amministratore delegato nerazzurro, si sta già muovendo per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico dell’Inter. L’ex bianconero, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha già messo a segno un sorpasso importante ai danni della Juventus.

Secondo il quotidiano torinese, infatti, l’Inter avrebbe superato la “Vecchia Signora” per Federico Chiesa, esterno offensivo di Fiorentina e Nazionale. I buoni rapporti tra Marotta e Corvino stanno facendo la differenza per un giocatore che è seguito anche dal Napoli. Marotta inizia a muoversi, ma c’è un gentlemen agreement con Paratici: la società nerazzurra non tratterà giocatori della Juve, a meno che questi non siano sul mercato. Ma per tutti gli altri la sfida è aperta.