Marotta, clamoroso retroscena svelato da Biasin: “Vicino al…” (TMW)

Marotta, retroscena svelato da Biasin

Martedì notte, per gli appasionati, l’appuntamento è su TMW per leggere il consueto editoriale di Fabrizio Biasin. Un editoriale che, tra storie fantasiose, racconta in maniera sublime le notizie più recenti del nostro calcio, aggiungendone nuove. Nella categoria “notizie nuove” entra di diritto il clamoroso retroscena svelato su Marotta, “trend topic” nelle discussioni tra tifosi nerazzurri degli ultimi tempi.

Ebbene, secondo quanto riportato dal giornalista di fede nerazzurra, in estate è stato vicino al Milan, che aveva scelto lui per rifondare e rilanciarsi ad alti livelli. Lo stesso futuro ad nerazzurro però rifiutò l’offerta rossonera perché voleva restare alla Juventus. Poi l’uscita post Juventus Napoli, l’addio alla “Vecchia Signora” e i flirt con Steven Zhang, culminati con il recente incontro a Nanchino con il patron di Suning, e padre di Zhang, Jindong.

Incontro che, sempre secondo Biasin, è andato benissimo: “Le parti si sono piaciute assai, in particolare Zhang avrebbe chiarito all’ex dg bianconero di voler puntare altissimo e di non avere problemi quanto a mezzi per farlo (ovviamente, fairplay finanziario permettendo)”. Si preannuncia, quindi, una campagna acquisti faraonica, anche alla luce della certa uscita dal settlement agreement. Ma non è finita qui.

Colpo a gennaio? Sì, ma ad una condizione

Marotta, secondo Biasin, vorrebbe presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un colpo già nel mercato di gennaio. Tutto lascia credere che Suning gli permetterà di farlo, ma ad una condizione: l’Inter deve qualificarsi agli ottavi della Champions League, risultato che garantirebbe ulteriori introiti ad una società che ormai ha spiccato il volo.

In questo caso, l’ex dg e ad della Juventus potrebbe sfruttare la nuova regola UEFA che permette ai club di impiegare in Champions calciatori che hanno già fatto delle presenze nella competizione, nella stagione in corso, con maglie di altre squadre. Una possibilità che aprirebbe diversi scenari, anche se Biasin non fa nessun nome.