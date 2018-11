Marotta arrivato nella sede della Lega Serie A, è stato accompagnato da…

Marotta è arrivato in Lega

Peppe Marotta è atterrato in mattinata a Malpensa dopo essere stato a Nanchino al cospetto di Suning. Da pochi minuti a questa parte si trova in via Rossellini, presso la sede della Lega di Serie A. L’ex AD bianconero è arrivato su un’autovettura in compagnia di Antonello.

Sempre più vicina l’ufficialità, che con ogni probabilità arriverà nel mese di dicembre. L’incontro in Cina ha avuto ottimi risvolti, lo ha espresso lo stesso dirigente all’arrivo in aereoporto (leggi qui).