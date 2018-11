Marotta, a giugno assalto al top player. I dettagli (CdS)

Marotta manda un SMS

Marotta è stato chiaro: il grande colpo si farà a centrocampo. E, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha in testa già il nome su cui concentrarsi. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. E’ lui il preferito del nuovo ad nerazzurro che, tra l’altro, aveva già provato a portarlo alla Juventus.

E proprio questi tentativi spesi la scorsa estate potrebbero rappresentare una sorta di via privilegiata che Beppe potrebbe percorrere. Certo, non sarà un affare semplice, ma l’Inter e Suning proveranno a regalare questo top player a Spalletti e ai tifosi. Inoltre, l’ex dg juventino ha un rapporto meraviglioso con Lotito, e anche questo potrebbe giocare a favore dell’Inter.

Senza dimenticare gli ottimi rapporti tra lo stesso Marotta e Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic-Savic, frutto delle trattative della passata stagione. Quindi, alla fine, potrebbe essere l’Inter a raccogliere i frutti di quanto seminato lo scorso anno…

Serve un sacrificio

Marotta vuole portare Milinkovic-Savic a Milano, ma non sarà affatto semplice. Serve capire come inserire un’operazione che si annuncia costosissima nel bilancio nerazzurro. La via più semplice sarebbe la cessione di un big, una sorta di sacrificio per permettere all’Inter di fare finalmente il tanto agognato salto di qualità.

I gioielli nerazzurri sono Icardi, Brozovic, Skriniar, Perisic e De Vrij, tutti con valutazioni oltre i 35 milioni di euro. Il primo indiziato a dare l’addio all’Inter pare essere Perisic: le sue prestazioni in questa stagione non stanno convincendo, anzi, quindi Suning potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo. Nonostante la filosofia del colosso cinese sia quella di non cedere top. Con Marotta le cose, forse, potrebbero cambiare…