Marotta Inter: Ecco la data dell’ufficializzazione dell’ingresso in società

Il Corriere dello Sport svela la data dell’ufficializzazione dell’ingresso in società di Marotta

Manca ormai davvero pochissimo all’approdo di Beppe Marotta all’Inter. L’ex dirigente della Juventus affiancherà Antonello come amministratore delegato della società guidata da Suning, e con ogni probabilità tra le sue mansioni rientrerà anche il mercato.

Steven Zhang, nominato presidente nell’ultimo CDA di un mese fa circa, ha voluto accelerare i tempi. Il piano era quello di far sì che Marotta potesse essere operativo in tempi brevissimi. L’obbiettivo era quello di farlo essere presente al match che l’Inter giocherà proprio contro la Juventus il prossimo venerdi.

A far slittare tutto è stata la sconfitta di Londra rimediata mercoledì scorso. Il fatto di non essere ancora qualificati agli ottavi di Champions League ha scombussolato i piani di Suning.

Ebbene, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l’ufficializzazione dell’ingresso in società di Marotta avverrà dopo la gara contro il PSV Eindovhen, che andrà in scena martedì 11 dicembre. Così facendo il dirigente italiano sarà in grado di dare il suo apporto sul mercato già a partire dalla sessione invernale di gennaio.