Marotta sente Zhang: sfida alla Juventus e assalto a tre big

Marotta sente Steven Zhang e prepara la sfida alla sua ex Juventus per tre top player

Marotta è ormai pronto ad essere incoronato nuovo amministratore delegato dell’inter. manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare la settimana prossima. Il dirigente infatti volerà a Nanchino per incontrare i vertici di Suning e apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter.

L’Incarico partirà dal primo dicembre, così che l’ex Juventus sarà già operativo per la sessione di mercato di gennaio. A questo proposito Tuttosport sottolinea come Marotta abbia già lanciato la sfida alla Juventus

su alcuni nomi. Si tratta dei parametri zero Martial e Rabiot e di Federico Chiesa, autentico pupillo sia di Suning che di Spalletti.

Questi tre nomi piacciono ai bianconeri, e lo stesso Marotta aveva allacciato i primi contatti. L’obbiettivo del futuro amministratore delegato dell’Inter è trasferire nella sua nuova avventura nerazzurra il lavoro fatto con la sua ex società.

Telefonata Marotta-Zhang

Inoltre, come riportato oggi da Libero, Marotta avrebbe già iniziato a lavorare con la società nerazzurra. Ci sarebbe stato infatti un contatto telefonico con il presidente Steven Zhang. Lo scopo sarebbe stato quello di analizzare la brutta sconfitta rimediata a bergamo per capire quali sono gli aspetti su cui si dovrà intervenire.