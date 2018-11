Mark Van Bommel come Montella: “Se Handanovic fosse…”

Van Bommel ritorna sull’episodio

Il tecnico del PSV, Mark van Bommel, è ritornato sull’episodio arbitrale che riguardava Handanovic. Secondo l’olandese il portiere sloveno sarebbe dovuto essere espulso. Ecco le sue parole in conferenza: “Le piccole cose sono sempre decisive nel calcio. Siamo passati in vantaggio in 3 delle 4 partite nel girone. Prendi l’Inter. Se il loro portiere, Handanovic, fosse stato espulso per fallo di mano fuori area su Steven Bergwijn, avremmo potuto fare il 2-0. Togli tre punti dal totale di Inter e aggiungine tre al nostro e guarda come cambia la classifica.”

Il tocco di mano del portiere nerazzurro è del tutto involontario, la posizione del calciatore è olandese è defilata, inoltre 3 difendenti nerazzurri erano in procinto di coprire lo specchio e la conclusione verso la porta. Tutti questi fattori hanno fatto propendere il direttore di gara per il cartellino giallo, decisione che, regolamento alla mano, è ineccepibile.

Un atteggiamento che ha vagamente ricordato quello di Montella in conferenza stampa post derby vinto dai nerazzurri per 3 a 2 grazie alla tripletta di Icardi (clicca qui per leggere le parole dell’ex allenatore rossonero).

Fonte: PSV