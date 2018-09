Mancini: “Non ci sono alternative, ecco cosa dobbiamo fare”

Loading...

Roberto Mancini ha parlato al termine del match perso contro il Portogallo, il ct dell’Italia è chiaro, c’è solo una cosa da fare

L’Italia di Roberto Mancini è uscita sconfitta dalla trasferta in terra portoghese. Nel match valido per la seconda giornata della Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 1-0 dai padroni di casa. Decisiva la rete dell’ex attaccante del Milan Andre Silva al 48°.

Il centravanti portoghese ha superato Donnarumma con un perfetto sinistro sul secondo palo, dopo un’azione portata avanti da Bruma. Un match che ha visto un discreto primo tempo degli azzurri, mentre nella ripresa la squadra di Mancini è calata alla distanza, non riuscendo ad impensierire Rui Patricio.

Le parole di Mancini

Al termine dell’incontro giocato all’Estadio da Luz di Lisbona, Roberto Mancini ha commentato la sconfitta azzurra. Il ct dell’Italia ha spiegato chiaramente la situazione, dettando la via per il futuro.

Ecco le sue parole: “I ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere. Dobbiamo però trovare soluzioni, riuscire a fare gol”. Continua Mancini: “Dobbiamo far crescere i giovani, non abbiamo alternative. Migliorando la condizione fisica tutto sarà più facile ma dobbiamo essere più efficaci in attacco”. Dopo il pareggio ottenuto contro la Polonia nel match d’esordio della Nations League, gli azzurri hanno subito la prima sconfitta. La classifica vede l’Italia all’ultimo posto con un punto in due partite, a pari merito con la Polonia, che ha giocato solo un incontro. Guida il Portogallo con tre punti, frutto della vittoria ottenuta questa sera nel primo match ufficiale giocato nella Nations League.